Scoperta all'ingresso del Tribunale di Spoleto con un tirapugni: denunciata

Spoleto, 12 ottobre 2023 - Non sono chiare le intenzioni, fatto sta che una donna all’ingresso del Tribunale di Spoleto è stata trovata in possesso di un tirapugni. A tradirla i controlli al metal detector, così la 35enne è stata denunciata per possesso di oggetti atti ad offendere

A seguito della segnalazione sono intervenuti i poliziotti, che attraverso gli addetti alla vigilanza, hanno accertato che la donna, all’atto di superare i controlli aveva fatto scattare l’allarme. La giovane è stata quindi sottoposta a perquisizione che ha dato esito positivo. Infatti, all’interno della borsa, il personale della sicurezza ha notato un tirapugni in metallo. La donna, pertanto, è stata denunciata all’autorità giudiziaria, mentre il tirapugni è stato sottoposto a sequestro. L’indagata è da presumersi innocente fino a sentenza definitiva di condanna.