Revenge porn e violenze davanti ai figli: scatta il divieto di avvicinamento alla compagna

Assisi, 27 marzo 2024 - Vessazioni, aggressioni verbali e fisiche, ingiurie e perfino minacce di diffondere sui social video che ritraevano la coppia in atteggiamenti intimi: per un 37enne, indagato per il reato di atti persecutori nei confronti della compagna e del padre, la Polizia ha dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla compagna con divieto di dimora nel Comune di Assisi.

La condotta molesta e violenta dell'uomo, spesso alterato, ha costretto la vittima a trasferirsi in un'altra abitazione, ma nemmeno questa soluzione è servita a far cessare l'inferno. L'indagato, infatti, ha continuato a bersagliarla di telefonate e a minacciare di morte lei e i suoi familiari.

Nel corso delle indagini è poi emerso che l'uomo non ha esitato ad aggredire la donna anche in presenza dei figli della coppia minorenni. Così è scattata la denuncia in Commissariato. L'uomo è stato rintracciato a Marsala, dove gli è stato notificato il provvedimento della misura cautelare.