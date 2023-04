Pompiere acrobata, che show. Fa la verticale a 30 metri d'altezza

Todi, 26 aprile 2023 - Un vigile del fuoco "acrobata" si è esibito stamani a Todi facendo la verticale sulla scala, a una trentina di metri di altezza e rinnovando così una vera e propria tradizione di famiglia. "È una pura esibizione ludica inventata da mio nonno Luciano, poi tramandata al mio papà Stefano, entrambi nel Corpo, e ora la porto avanti io in occasione di eventi e celebrazioni", racconta Roberto Diarena, in forza al comando di Perugia, in occasione della prima pietra del nuovo distaccamento locale dei caschi rossi. "Tutto nacque per una scommessa che mio nonno fece con i suoi colleghi. Mio nonno disse che sarebbe salito in cima alla scala e si sarebbe messo in verticale e così fece. Poi il testimone è passato a papà ed ora mi ritrovo io a portare avanti questa tradizione. Ho due figli e se volessero intraprendere la professione del vigile del fuoco ne sarei felice, magari portando avanti anche questa esibizione". Diarena tiene a precisare che "la verticale viene eseguita in tutta sicurezza: quando salgo in cima alla scala sono legato e assicurato".