Elezioni regionali in Umbria, cosa dicono gli ultimi sondaggi

Perugia, 1 novembre 2024 – Continua la battaglia dei sondaggi. Se ieri Swg (che ha effettuato una rilevazione per Alleanza Verdi e Sinistra) e Techno Consumer (per il Corriere dell’Umbria) davano una situazione di sostanziale equilibrio, seppure con leggeri margini per Stefania Proietti (il primo sondaggio) e per Donatella Tesei (il secondo), ora c’è quello di Termometro politico che vede nettamente avanti la governatrice uscente. Sembra davvero la sfida tra due piloti di Formula Uno. Nel dettaglio, la rilevazione effettuata tra il 9 e il 18 ottobre, su mille interviste di residenti in Umbria (metodo Cati-Cawi) ha ‘sentenziato’ che ha intenzione di votare Tesei il 49,1 per cento degli elettori. Per la sindaca di Assisi, invece, si esprimerebbe il 43,4% degli aventi diritto. Marco Rizzo, invece, leader di Democrazia sovrana e popolare sarebbe al 5 per cento mentre Martina Leonardi (potere al Popolo) e Moreno Pasquinelli erano allo 0,5 per cento. Si tratta di una rilevazione effettuata prima del deposito delle liste, mentre le altre due sono certamente più recenti e riferite a cinque giorni fa.

Questo però per dire come il sondaggio rappresenti una fotografia del momento e di come, a seconda di chi lo effettua, possano mutare – seppur di poco – gli scenari. Tanto più, questo potrà accadere, alla luce della notizia dell’indagine archiviata che ha interessato la stessa Tesei e l’assessore Paola Agabiti. Tornando al sondaggio Swg di ieri, ci sono altri aspetti che sono stati messi a fuoco e che aiutano a fotografare il quadro attuale. “Proietti – spiegano i sondaggisti della società incaricata – gode di un’elevata fiducia tra i suoi elettori e riceve riscontri positivi anche da metà degli indecisi che la conoscono e un terzo degli elettori di centrodestra, dimostrando buone potenzialità. Tesei dispone di un elevato livello di fiducia nel centrodestra ma poco all’esterno”. La sindaca di Assisi invece ispira maggiore più fiducia della rivale: parliamo di un 62 per cento contro il 39. Inoltre, il vantaggio di Proietti sulla governatrice uscente – sempre secondo Swg - in termini di immagine è dato principalmente dalla percezione di una maggiore sintonia con la gente, più competenza e capacità di portare il cambiamento: il 20 per cento degli intervistati ritiene che la presidente della Provincia sia più competente, più vicina alla gente e più capace di cambiare.