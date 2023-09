Salvini, tour in Umbria: “Immigrazione, l’Europa deve svegliarsi”

Perugia, 30 settembre 2023 – «Sull'immigrazione è ora che l'Europa si svegli: un intervento navale europeo, un presidio navale europeo, un blocco navale europeo che salvi vite, contrasti i trafficanti e protegga i confini europei e italiani è necessario. Siamo un governo con le idee chiare e vedrete che ci arriveranno prima o poi»: Lo ha detto il vice presidente del Consiglio, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Perugia dove ha partecipato al congresso regionale della Lega. Un sabato dunque umbro per il vice premier che ha incontrato, tra gli altri, il presidente della Regione Donatella Tesei.

«Squadra che vince non si cambia – ha detto Salvini proprio a proposito del governo di centrodestra nella regione – ovviamente decidono gli umbri al voto, ma per quello che mi riguarda il centrodestra in Umbria ha una unica scelta ossia la governatrice si chiama e si chiamerà Donatella Tesei».

Salvini ha poi parlato del ponte sullo stretto di Messina, «che serve allo Stato, serve ai cittadini, serve ai siciliani, ai romani, ai milanesi: sarà una grandissima opera dal punto di vista economico, ingegneristico, strutturale, ambientale, sociale e culturale e porterà ricchezza, lavoro, sviluppo e speranza in due territori come Sicilia e Calabria che hanno fame di lavoro»