Oggi Tajani arriva in Umbria. Incontro con la governatrice Tesei

Perugia, 4 novembre 2024 – In vista delle elezioni regionali in Umbria, oggi il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, parteciperà a un incontro che si svolgerà a Terni presso l’Hotel Garden di Terni, alle 18, per presentare e approfondire, assieme agli amministratori del territorio, ai vertici regionali del partito e ai militanti, le proposte e i progetti "in linea con il buon governo che porta avanti in ogni parte del Paese e, quindi, strategici per il futuro della regione".

FI sottolinea in una nota che l’incontro, dal titolo "Le idee di Forza Italia per l’Umbria", rappresenta un’importante momento di confronto e di ascolto delle esigenze del territorio, con l’obiettivo di rilanciare la regione attraverso proposte concrete e mirate. Sarà presente Donatella Tesei, presidente ricandidata della Regione Umbria, che darà "il proprio prezioso contributo di esperienza e visione". Antonio Tajani parlerà, poi, delle linee guida del partito a livello nazionale e del forte sostegno alla candidatura in Umbria. I saluti saranno affidati agli azzurri Francesco Maria Ferranti, Stefano Fatale e a Fiammetta Modena. L’introduzione sarà di Raffaele Nevi, mentre condurrà l’incontro l’avvocato Antonio De Angelis. Presenti i parlamentari Francesco Battistoni; Maurizio Casasco e tutti i candidati di Forza Italia al Consiglio regionale dell’Umbria.