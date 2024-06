Dal centro alle periferie, la ‘passeggiata’ di Massimo Monni

Perugia, 7 giugno 2024 – "La chiusura della nostra campagna elettorale testimonia l’impegno di Perugia Merita non solo simbolico ma concreto per l’intera città, dal centro alle periferie". E’ quello che ha detto Massimo Monni, candidato a sindaco di Perugia Merita che non ha fatto il comizio finale, ma una ‘passeggiata’ in alcune zone del centro storico per poi recarsi in serata in periferia. "Abbiamo scelto di camminare dalla Biblioteca degli Armeni per poi salire in Piazza IV novembre e attraversare Corso Vannucci – ha detto –, per concludere con una festa a La Bruna, scelta come simbolo di tutte le frazioni. Questo è il percorso che continueremo a fare ogni giorno quando andremo ad amministrare la nostra Perugia, cercando di esercitare il nostro ruolo di forza di Centro, moderata e riformista che contrasta ogni estremismo contro il rischio di catalizzare l’azione politica della nostra amministrazione comunale. Lo faremo con decisione – ha aggiunto - , senza inutili promesse o timore di perdere consensi, guidati da un programma con obiettivi realizzabili che abbiamo condiviso coi cittadini e i diversi attori economici e sociali del territorio. Perugia Merita – ha continuato ancora - puo’ contare su una squadra di professionisti che ci aiuteranno ad affrontare il declino della sanita’ e del nostro ospedale, a richiamare investimenti per lo sviluppo delle imprese e occupazionale, a tessere una rete culturale insieme alle Università e agli altri luoghi della cultura, a strutturare azioni di welfare a sostegno di tutte le fasce di età, a liberare la città e le periferie dalla morsa del traffico e dai fenomeni di violenza. Riporteremo la città al Centro della nostra regione – ha concluso Monni -, con un ruolo di primo piano in Italia e aperta all’Europa".