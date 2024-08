Verso le elezioni regionali in Umbria, Stefania Proietti sfiderà Donatella Tesei

Perugia, 16 agosto 2024 – La sindaca di Assisi Stefania Proietti, civica, è la candidata presidente della Regione Umbria di centrosinistra e civici. Ha infatti accettato la proposta che le è stata avanzata dalla coalizione. Un campo più che largo che unisce Partito democratico, Movimento 5 stelle, Sinistra e Verdi, Socialisti e movimenti cattolici civici, insieme formano Un patto avanti, più Italia viva e Azione. Sarà quindi lei a sfidare la governatrice uscente Donatella Tesei, leghista, ricandidata dal centrodestra.

Oltre a quelle di Tesei e Proietti, sono già ufficiali le candidature di Stefano Bandecchi, Alternativa popolare, Marco Rizzo, Democrazia sovrana popolare, Moreno Pasquinelli, per il Fronte del Dissenso, Roberto Fiore, per Forza Nuova, e Francesco Miroballo, Umbria autonoma.

Stefania Proietti, 49 anni, è stata eletta sindaca il 4 ottobre del 2021 e confermata il 21 giugno 2016. È presidente della Provincia di Perugia dal 18 dicembre 2021. Proietti è laureata in Ingegneria meccanica-energetica presso l'Università degli Studi di Perugia. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Ingegneria industriale - si legge sul sito del Comune di Assisi - ed è autrice di 70 pubblicazioni scientifiche ed inventrice di brevetti nel settore energetico e ambientale. Come sindaca di Assisi è relatrice alle conferenze internazionali per il clima delle Nazioni unite (Cop22, 23 e 24), membro Icclei come osservatore alle Nazioni unite, invitata alla conferenza internazionale Global climate action summit e a relazionare sui temi dell'ambiente e della Pace a livello nazionale e internazionale ed è stata eletta vice presidente dell'associazione Città per la Fraternità.