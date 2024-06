Per Davide Baiocco l’evento finale in azienda

Perugia, 7 giugno 2024 – Davide Baiocco è il candidato a sindaco sostenuto da due liste: Forza Perugia e Alternativa riformista-Italexit. E’ stato il primo dei candidati a presentarsi in città per correre da primo cittadino. Lo aveva fatto con Stefano Bandecchi (Alternativa popolare), che però una volta visti i sondaggi lo ha clamorosamente scaricato. Ma Baiocco non si è perso d’animo e ha continuato la sua corsa. Ieri l’evento fine campagna elettorale lo ha organizzato nella sua Azienda agricola, a Bosco, lo stesso luogo in cui aveva fatto la presentazione. E ha ribadito, tra le altre cose, alcuni concetti via via espressi durante la sua campagna elettorale. "Da troppi anni Perugia non ha strade degne di questo nome – ha detto -. Le buche sono il primo problema da risolvere, perché creano pericoli inutili, danneggiano le nostre autovetture e ci creano malessere e nervosismo. Tra i suoi punti programmatici anche quello del Nodo di Perugia: "sono favorevole alla realizzazione dell’intera variante Collestrada-Corciano. Su quest’opera finanziata dallo Stato, avrebbe dovuto esserci maggiore attenzione da parte di chi ha amministrato Perugia. Il traffico, le code, il rumore, gli incidenti, lo smog stanno avvelenando la vita non solo dei ponteggiani, ma di tutti i perugini. Il ’Nodo’ è necessario, quindi i soldi per farlo si devono trovare. Prima possibile".