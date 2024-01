“Bandecchi non è Terni”, manifestazione contro il sindaco

Terni, 25 gennaio 2024 – “C'è una parte di città che ritiene la misura ormai colma. Bandecchi non è Terni. Per questo le forze politiche alternative e progressiste hanno deciso unitariamente di scendere in piazza al fianco di quella parte di città che non vuole piegare la testa e chiudere gli occhi davanti alle gravissime condotte del sindaco”. L'appuntamento - annunciano i promotori, Partito democratico Terni, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle Terni, Partito Socialista, Kenny Innovare per Terni - è per sabato 27 gennaio alle 17.30 in piazza della Repubblica.

"Siamo profondamente preoccupati - spiegano, in una nota - per il destino di una città che sta diventando oggetto di ridicolo a livello nazionale e internazionale. Il massimo organo cittadino è stato commissariato e trasformato nel palcoscenico dell'ascesa politica di un sindaco che non si fa scrupolo di usare qualsiasi mezzo pur di far notizia, un atto che riteniamo grave e lesivo per l'immagine e la dignità di una città per cui Bandecchi non nutre il minimo interesse. Le frasi sessiste, gli atteggiamenti aggressivi e le offese rivolte ai rappresentanti delle varie parti politiche, che nonostante all'opposizione rappresentino la maggioranza dei cittadini, non sono tollerabili e devono trovare argine nella nostra comunità cittadina”.

"La manifestazione - spiegano ancora i promotori - rappresenta un atto di protesta pacifica contro le azioni del sindaco che stanno minando il nostro orgoglio cittadino”.