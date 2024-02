Stefano Bandecchi: “Mi dimetto da sindaco di Terni”

Terni, 8 febbraio 2024 – “Mi dimetto da sindaco di Terni”. Sono le parole del primo cittadino Stefano Bandecchi, che con un video su Instagram annuncia di aver rimesso il suo mandato alla guida del capoluogo umbro.

Un fulmine a ciel sereno per un sindaco che in questi mesi ha fatto a più riprese discutere per una serie di scontri molto duri avuti anche in sede di consiglio comunale con le opposizioni. Un colpo di scena politico. “I motivi sono di carattere politico – dice Bandecchi – continuo a essere il segretario di Alternativa Popolare”.

"Ho comunicato pochi minuti fa alla Giunta e a tutti i consiglieri di Alternativa Popolare le mie dimissioni dalla carica di sindaco – le parole di Bandecchi – Non farò da qui a venti giorni più il sindaco di Terni, così non correremo il rischio di avere una dittatura bandecchiana”.

Il riferimento del sindaco è appunto a quanti lo avevano criticato per la sua dialettica dura che in un’occasione aveva portato a uno scontro anche fisico proprio nell’aula del consiglio comunale. Bandecchi era diventato sindaco il 29 maggio del 2023, dopo il ballottaggio con il candidato del centrodestra Orlando Masselli.

Di origini livornesi, Stefano Bandecchi è il patron dell’Università telematica Unicusano,

Non mancano le reazioni. «I ternani – dice Elisabetta Piccolotti dell'Alleanza Verdi Sinistra – si sono affidati a Bandecchi e questo è il risultato: dimissioni senza nemmeno dare le motivazioni. Speriamo non sia uno dei suoi scherzi da irresponsabile e che si vada davvero a votare per eleggere persone dignitose alla guida di una città che merita il meglio».