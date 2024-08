Sotto l'effetto di droga e alcol maltrattava e picchiava la madre invalida: denunciato

Foligno, 21 agosto 2024 - Invalida civile e con problemi di deambulazione. La povera donna non solo doveva sopportare i problemi di salute ma anche la violenza del figlio, che la maltrattava e in alcuni casi l'aggrediva anche fisicamente. L'uomo, spesso ubriaco e sotto l'effetto della droga, terrorizzava l'anziana colpendo con calci e pugni le porte ed i mobili oppure gettando in terra gli oggetti presenti in casa. Azioni condotte con violenza tale da indurre una vicina di casa a chiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Al culmine di una delle solite sfuriate, in prossimità del ferragosto, l'uomo ha strattonato la carrozzina con il rischio di far cadere la madre. Ed è allora che la donna, terrorizzata, ha trovato il coraggio di denunciare suo figlio per le continue violenze e vessazioni subite. L’immediato intervento dei Carabinieri della Stazione di Foligno ha posto fine ai maltrattamenti.

Il provvedimento del giudice: al fine di tutelare l’incolumità della donna, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Spoleto su richiesta della Procura della Repubblica ha emesso Decreto di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento e obbligo di indossare il braccialetto elettronico.