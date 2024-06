Perugia, chiusura della campagna elettorale di Vittoria Ferdinandi

Perugia, 20 giugno 2024 “Abbiamo scelto di riattraversare tutta la nostra città, come abbiamo fatto all'inizio della nostra campagna elettorale, per andare incontro alle 13 piazze delle ex circoscrizioni, quindi abbiamo pensato ad una chiusura itinerante. Saranno due giorni di politica e gioia". È quanto ha dichiarato la candidata Vittoria Ferdinandi in occasione della presentazione del programma di chiusura della sua campagna elettorale. Questo gli appuntamenti in programma. La partenza è prevista giovedì alle ore 16 da Resina, da qui “l'autobus della Vittoria” raggiungerà Casa del Diavolo, Ponte Pattoli, Ponte Felcino, Ponte Valleceppi, Sant'Egidio e farà capolinea a Ponte San Giovanni, Piazza Pascoletti, dove si terrà il concerto degli 88 Folli, un intervento di Vittoria Ferdinandi, e a seguire una visione collettiva della partita Italia-Spagna. Maurizio Costanzo