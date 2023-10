Nocera Umbra, auto a fuoco nella notte in via dei Pini

Nocera Umbra (Perugia), 8 ottobre 2023 – A Nocera Umbra un’auto che è stata divorata dalle fiamme. L’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana è scattato nella notte fra sabato 7 e domenica 8 ottobre, poco dopo la mezzanotte, nel Comune in provincia di Perugia.

Il personale del 115 ha domato l’incendio di un’autovettura che è andata a fuoco, si tratta di una Citroen DS3. Il rogo è divampato in via dei Pini in piena notte, per cause ancora da accertare. Quando il personale dei vigili del fuoco è giunto sul posto, mezz’ora dopo passata la mezzanotte, ha trovato l’auto completamente avvolta dalle fiamme, sia negli interni che nella parte anteriore.

Le cause esatte all’origine del rogo, come precisano i vigili del fuoco, sono ancora da accertare. Sul posto, per gli accertamenti del caso, sono intervenuti anche i carabinieri del comando stazione di Nocera Umbra. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto dal rogo e non si sono registrati feriti.