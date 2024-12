Cappelletti in brodo e camino acceso, Natale in Umbria per Monica Bellucci

Città di castello, 26 dicembre 2024 - Natale con i tuoi. Anche se sei una super star di fama internazionale. L'equazione torna anche a casa di Monica Bellucci, bellezza italiana con solide radici tifernati, che ha trascorso come da tradizione le feste natalizie in famiglia nei luoghi del cuore.

L'attrice di Città di Castello ha pranzato al ristorante "La locanda al Castello di Sorci" di Anghiari dove ha festeggiato il Natale insieme alla mamma, alle figlie e agli amici di sempre. Qui non si è risparmiata in foto e selfie con gli ammiratori e con le cuoche, che gli hanno preparato i piatti che apprezza tanto, cappelletti in testa. Subito si è sparsa la voce e l'entusiasmo è diventato contagioso. “Arriva Monica": ed è subito una ventata di allegria, davanti al camino acceso e un tavolo imbandito con i piatti della tradizione umbra, tra cui cappelletti in brodo e tagliatelle.

"Lei sempre bellissima, slanciata, affettuosa e solare. È sicuramente internazionale, ma vi assicuro che non ha perso niente dell’affabilità e della semplicità della donna umbra. Una grande stella dall’animo gentile”, dichiara la patron della Locanda Veronica Barelli nel ricordo dei tempi passati, quando la bellissima Monica ha trascorso momenti importanti e indimenticabili della sua vita con la mamma Gabriella ed il babbo Primetto, i fratelli, nei luoghi più suggestivi del Castello.