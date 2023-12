Traffico bloccato sul Raccordo: incidente allo svincolo Olmo-Perugia

Perugia, 18 dicembre 2023 - Code chilometriche e traffico congestionato lungo il Raccordo Autostradale 6 “Perugia-Bettolle” (km 49,000) con centinaia di automobilisti bloccati in corrispondenza dello svincolo per Olmo-Perugia, in direzione di Perugia, a causa di un incidente.

Il sinistro ha coinvolto un furgone ed un’autovettura. Non si conoscono ancora le dinamiche e le conseguenze delle incidente. E non si sa se gli automobilisti coinvolti nel sinistro abbiamo riportato traumi o se ci siamo passeggeri eventualmente feriti. E' successo a metà mattinata, in un tratto che risulta sempre molto transitato anche nei giorni non considerati di punta.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità in loco e per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.