Incendio in un appartamento: anziani salvati da due agenti liberi dal servizio

Bastia (Perugia), 16 maggio 2023 - Stavano passeggiando nei pressi dei giardini pubblici di Ospedalicchio, quando due agenti della Polizia di Stato liberi dal servizio sono stati attratti da un fortissimo odore di fumo, che fuoriusciva copiosamente dalle finestre di un’abitazione. La poliziotta si è quindi avvicinata all’edificio dove ha notato il proprietario, un anziano signore che, in preda all’agitazione, stava salendo le scale per accedere all’appartamento dove si trovava la moglie, affetta da problemi di salute.

L’agente, a quel punto, compresa la gravità della situazione, si è introdotta all’interno dell’appartamento, già invaso dalle fiamme e dal fumo, riuscendo a portare in salvo i due anziani, che sono stati messi immediatamente in sicurezza nei pressi del giardino pubblico. Successivamente, i due poliziotti, dopo essersi attivati per richiedere il pronto intervento dei vigili del fuoco, con l’aiuto del padrone di casa hanno provveduto a bloccare le forniture di gas e di elettricità dell’appartamento, per scongiurare un aggravamento dell’incendio. I Vigili del Fuoco, sopraggiunti poco dopo, sono poi riusciti a sedare le fiamme. Dopo aver tranquillizzato la coppia, gli agenti hanno poi allertato il 118 per verificare le loro condizioni di salute.