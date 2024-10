Il maltempo si abbatte su Perugia: allagamenti e smottamenti

Perugia, 5 ottobre 2024 - Il maltempo si è abbattuto sulla provincia di Perugia. Le forti piogge e temporali hanno causato danni diffusi, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco, impegnati in una serie di operazioni di soccorso per far fronte alle emergenze.

Montone

Un piccolo smottamento ha interessato l'abitato di Montone. Fortunatamente, non si segnalano danni a persone o cose, ma la situazione è stata monitorata attentamente per prevenire ulteriori rischi.

Città di Castello e Perugia

Le intense precipitazioni, inizialmente concentrate nella zona di Città di Castello, hanno provocato allagamenti e la caduta di alberi. Successivamente, il maltempo si è spostato verso Perugia, colpendo con particolare violenza le località di Ponte Pattoli e Resina, dove si sono registrati danni significativi.

Ponte Pattoli

Un intervento particolarmente delicato si è svolto intorno alle 4 del mattino a Ponte Pattoli, dove una squadra dei vigili del fuoco ha salvato una donna, impossibilitata a muoversi a causa delle sue condizioni di salute, rimasta intrappolata nel seminterrato della sua abitazione invaso dall'acqua che aveva raggiunto l’altezza del materasso, ma i soccorritori sono riusciti a portarla in sicurezza al piano superiore. La zona tra Ponte Pattoli e Resina è stata una delle più colpite, con l'acqua che in alcune abitazioni ha raggiunto 1,2 metri di altezza, causando gravi danni a beni e strutture. Anche alcune aziende locali hanno subito allagamenti con conseguenze sull'attività lavorativa.

Gli interventi in corso

Le squadre dei vigili del fuoco, in collaborazione con la Protezione Civile, sono tuttora impegnate nelle operazioni di soccorso e ripristino. Si sta lavorando senza sosta per prosciugare le aree allagate con l’utilizzo di elettropompe e idrovore, garantire la sicurezza delle zone colpite e fornire assistenza alla popolazione.