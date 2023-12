Campione in carrozzina: per Francesco Felici arriva il "Supertennis award 2023”

Perugia, 5 dicembre 2023 - Per il campione umbro di tennis in carrozzina Francesco Felici, numero 1 in Italia e 2 nel ranking mondiale junior arriva il Supertennis award 2023” come “Miglior atleta wheelchair”.Il tennista lo scorso settembre ha raggiunto la finale agli Us Open a New York per questo è stato premiato con il prestigioso riconoscimento.

La cerimonia di consegna è avvenuta nel corso di una serata presentata da Max Giusti che si è svolta a Milano, presenti tutti i campioni e le campionesse che hanno reso davvero speciale questo 2023 per il tennis italiano.

Insieme a tutti i big dello sport della racchetta l’atleta umbro ha ricevuto il premio perché – recita la motivazione, “oltre a essere un giocatore in grande crescita è stato soprattutto un esempio per molti altri ragazzi che si stanno affacciando a questa disciplina. Ha rappresentato l’Italia in campo internazionale contribuendo a portare il nostro Paese alla ribalta del tennis in carrozzina”. Francesco è stato premiato dal presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi.