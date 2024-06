"Foligno, distaccamento strategico": Prisco visita la caserma dei vigili del fuoco

Foligno, 4 giugno 2024 - "C'è la volontà di valorizzare il distaccamento come Polo di colonna mobile per l'intera regione, anche in forza della posizione baricentrica e della contiguità con il Centro regionale di protezione civile". Lo ha detto il sottosegretario al ministero dell'Interno Emanuele Prisco, in visita istituzionale questa mattina al distaccamento dei vigili del fuoco di Foligno. Nel corso dell'incontro con il personale in servizio, Prisco ha parlato di un "distaccamento strategico, che già in passato ha dimostrato di essere centrale per l'intero dispositivo di soccorso in emergenza e di protezione civile. È in corso una forte e proficua sinergia con le istituzioni locali e territoriali per il rafforzamento e la valorizzazione della struttura, che ci auguriamo prosegua per il futuro".