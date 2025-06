Orvieto diventa un set. Al via le riprese di "E' andata così" con Mastandrea, Lodovini e Riondino

Orvieto, 23 giugno 2025 – Ciak anche a Orvieto per “E’ andata così”, il film per il cinema che vede nel cast Valerio Mastandrea, Michele Riondino, Valentina Lodovini e Leonardo Lidi. La troupe è in città oggi e domani per gli allestimenti e le riprese che si terranno al Teatro Mancinelli, lungo Corso Cavour, via del Duomo e in altri scorci del centro storico. Circa trenta le comparse coinvolte oltre a numerose maestranze locali.

Il film per la regia di Gianni Zanasi e la scenografia di Tonino Zera, premiato agli ultimi David di Donatello, è prodotto da Pupkin Productions, Paco Cinematografica e Vision Distribution, con il co-produttore spagnolo Neo Art Producciones S.L. e il co-produttore albanese A.B. Film S.h.p.k. La distribuzione italiana e internazionale è curata da Vision Distribution. Il campo base tecnico della produzione sarà posizionato in Piazza Cahen mentre quello artistico nel parcheggio antistante il liceo Artistico in Piazza d’Armi con ingresso da strada della Stazione.

Per esigenze di ripresa e sceniche, sono state disposte alcune modifiche al traffico e alla viabilità. Queste le disposizioni comunali: "è fatto divieto assoluto di sosta con rimozione dei veicoli in piazza Cahen, sugli stalli di sosta a strisce blu a partire dal distributore dell’acqua fino all’inizio di Corso Cavour ed in piazza D’Armi su tutto il parcheggio a disco orario antistante il liceo artistico».

Inoltre dalle 8 alle 22 di martedì è fatto divieto assoluto di sosta in piazza Simone Mosca e Largo Ravelli. Durante la giornata di domani (martedì 24), nell’arco temporale dalle 10 alle 20, la circolazione veicolare e pedonale lungo Corso Cavour e via del Duomo, sarà temporaneamente interrotta per il tempo strettamente necessario alle riprese e comunque per un tempo non superiore a 5 minuti per ogni ripresa".