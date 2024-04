Zuccarini punta ad altri cinque anni: "Continuiamo con il lavoro avviato. Abbiamo fatto crescere Foligno"

Sarà una campagna elettorale dove il centrodestra racconterà i risultati portati avanti e punterà a portare a compimento "quanto di buono già avviato".

La presentazione ufficiale del sindaco Stefano Zuccarini è andata a segno, con la folla delle grandi occasioni all’Auditorium Santa Caterina caratterizzato anche dalla presenza dello stato maggiore del centrodestra regionale, a cominciare dalla presidente della Regione, Donatella Tesei.

I big nazionali, pure attesi, arriveranno a maggio, quando la campagna elettorale entrerà nel vivo. "In cinque anni siamo riusciti a ottenere risultati importanti e a centrare gli obiettivi prefissati, nonostante le difficoltà scaturite dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina che ha causato l’aumento del costo delle materie prime e dell’energia. Grazie all’ottimo lavoro di squadra di giunta e consiglieri comunali di maggioranza, abbiamo assicurato una crescita complessiva della città di Foligno sotto molteplici aspetti, dal miglioramento della sicurezza, all’incremento del turismo, delle attività culturali e sportive promosse sul territorio, dall’attivazione di nuovi servizi per la collettività, fino agli interventi sul sociale, sulle scuole, sull’urbanistica, sulle opere pubbliche e sull’impiantistica sportiva. Il nostro impegno ha contributo a riportare Foligno ‘al centro del mondo’ e a garantire quella sinergia con i governi regionale e nazionale indispensabile per raggiungere i traguardi più ambiziosi", ha detto Zuccarini. Quindi i risultati rivendicati con orgoglio: il sistema di videosorveglianza, l’elisoccorso regionale, il Piano di messa in sicurezza del Topino per la salvaguardia dell’ospedale e di 27mila cittadini. E poi l’avvio del nuovo Prg, nuova vita per Vus e Afam.

Quindi i numeri: "aumentati i lavori stradali, asfaltate 108 vie, creato piste ciclopedonali, riqualificato aree del centro storico. Aumento dei turisti e degli ingressi ai musei grazie ad eventi, spettacoli e manifestazioni". Sottolineata poi l’attenzione alla povertà, per le case popolari. Sui progetti da avviare: "Svincolo di Scopoli, Variante sud, area sportiva Sterete, ciclodromo Casini, riqualificazione del Campo de li giochi, nuovo Pala Campo di Marte, Parco degli animali". Plauso alla squadra e stoccata all’opposizione "inadeguata, tramite qualche lodevole eccezione, e più propensa ad attacchi personali".

