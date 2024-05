Zuccarini presenta lista e sede: "Tutti appassionati e competenti"

di

Professionisti, imprenditori e anche alcuni esponenti con un forte attivismo nel mondo della quintana. Persone che hanno deciso di scendere in campo per appoggiare il secondo mandato di Stefano Zuccarini. C’è tutto questo nella lista civica ‘Stefano Zuccarini sindaco’, presentata ieri con l’inaugurazione della sede. Una lista non collegata neanche al civismo regionale, di persone "che hanno voluto mettere in prima persona a sostegno del sindaco, di quanto fatto e di quanto dovrà fare", è stato detto. "Nel simbolo – ha ribadito il sindaco Zuccarini – c’è il torrino e ci sono elementi identificativi della città. Una lista di appoggio che basa la sua forza sul valore delle persone che la compongono. Non c’è una storia ma la volontà di dare appoggio da persone appassionate e competenti che si riconoscono in un giudizio di buona amministrazione per quanto è stato fatto". Capolista l’assessore uscente Elisabetta Ugolinetti. Seguono i candidati in ordine alfabetico: Pierdomenico Andreani, Leonardo Angelucci, Nicola Badiali, Arianna Balestra, Matteo Benni, Elisa Bucchi, Federico Cancelli, Simona Ciavatti, Vincenzo Fantilli, Ilaria Fiaoni, Massimo Fiordiponti, Antonio Gialloreto, Andrea Gubbini, Renato Infante, Elisabetta Massi Leoncilli Massi, Daniele Massini, Pietro Merli, Pierfrancesco Pinna, Selena Popo, Samantha Sarti, Luigi Spinelli, Francesca Soldavi e Leonardo Zampolini. Oggi tocca a Fratelli d’Italia l’inaugurazione della sede in via Garibaldi e la presentazione dei 24 candidati, 12 donne e 12 uomini. All’evento di Fdi, previsto alle 17.30, ci sarà il coordinatore regionale del partito, il sottosegretario Emanuele Prisco. Prevista la partecipazione anche del candidato alle Europee Marco Squarta e del senatore Franco Zaffini.

"Nel confermare la presenza in lista dell’assessore Marco Cesaro e dei consiglieri comunali, Giuseppe Galligari e Tiziana Filena – dice il coordinatore Emanuele Lancellotti – abbiamo scelto donne e uomini che possano portare a Foligno competenze e passione, ma anche la certezza della loro coerenza. Anche a Foligno Fratelli d’Italia è in grado di esprimere una classe dirigente preparata e pronta ad esercitare il ruolo importante che i cittadini ci vorranno riconoscere all’interno della coalizione di centro destra".