Ztl, rivoluzione permessi. Il tagliando ’arriva’ a casa

Fra qualche settimana il permesso Ztl si potrà chiedere e stampare comodamente da casa senza più recarsi all’Ufficio permessi per il ritiro. L’annuncio arriva dall’assessore a Innovazione e Digitale, Andrea Stafisso, che ieri ha risposto a una interrogazione di Lorenzo Mazzanti (Pensa Perugia) sulla questione. Stafisso ha spiegato che il Comune ha realizzato quello che in gergo si chiama ‘applicativo’ che fa un passo avanti rispetto alla procedura attuale. Oggi, infatti, il tagliando si può richiedere on line, ma è poi necessario il ritiro del pass all’Ufficio di via della Corgna. "D’ora in poi – ha spiegato l’assessore – anche la ricezione del permesso sarà on line e il cittadino lo riceverà comodamente a casa via mail per poi poterlo stampare ed esporre durante la sosta. Attualmente siamo in fase di test e contiamo che entro questa primavera il sistema sarà in funzione".

L’altra novità è sui controlli: "Ci sarà un Web App a disposizione degli agenti, che grazie a un Qrcode sarà in grado di verificare in tempo reale se il permesso è regolare, se in quella zona il veicolo può sostare e quant’altro. Ci saranno poi novità importanti anche per i permessi per i disabili".

"Esprimo piena soddisfazione per le risposte ricevute dall’assessore Stafisso – dichiara Mazzanti –. Si tratta di un tema che abbiamo sollevato con forza perché riteniamo che una città moderna e attenta ai bisogni dei cittadini debba puntare con decisione sulla digitalizzazione dei propri servizi, semplificando le procedure e riducendo la burocrazia. Un passo avanti significativo, che va nella direzione di una pubblica amministrazione più snella, efficiente e vicina alle reali esigenze degli utenti.

"Non meno importante – aggiunge Mazzanti – è l’impegno dell’amministrazione a dotare la Polizia Locale di strumenti digitali che consentiranno agli agenti di verificare in tempo reale la validità dei permessi Ztl direttamente sul campo. Si tratta – aggiunge – di un investimento fondamentale non solo per migliorare i controlli e contrastare gli abusi, ma anche per rendere l’operato della Polizia più efficace e al passo con le innovazioni tecnologiche.

"La digitalizzazione dei servizi – conclude Mazzanti – non è più un’opzione, ma una necessità. Bene quindi che l’amministrazione abbia dato risposte concrete su questo fronte".