Zona Acqua Sulfurea: discarica a cielo aperto

GUBBIO – Contenitori sempre pieni e tutto intorno rifiuti di ogni genere, comprese gomme di auto non più utilizzabili; insomma quella ai margini della provinciale per Mocaiana nella zona dell’Acqua Sulfurea dove sono posizionati i cassonetti riservati ai residenti ha finito per trasformarsi in una discarica a cielo aperto.

E’ una delle poche località prive di cassonetti muniti di chiave e del servizio di raccolta porta a porta; ne approfittano purtroppo quanti intendono disfarsi dei rifiuti non rispettando né le regole n l’ambiente. La situazione è stata denunciata e documentata dai residenti stessi che hanno deciso di utilizzare il canale dei social, esasperati dall’inutilità delle tante segnalazioni.