Yasmine Sekrouf è la reginetta delle Cantine Blasi

Yasmine Sekrouf è “Miss Cantine Blasi“, fascia che le fa conquistare il primo posto nella sfilata che le consente l’ammissione alla fase finale regionale del concorso di bellezza Miss Grand International. Assieme a lei sono state promosse Jessica Scasselati, Maria Sole Gatti, Sara Villa, Giulia Cenci, Ludovica Chiacchierini, Francesca Crulli e Alessia Bellucci. Tutte insignite della fascia, fra cui spiccano quelle attribuite dai partner Assisi Motori e Mestieri del cinema umbro ed una infine dal pubblico che ha potuto esprimere il propio voto on line. La valutazione delle ragazze è spettata ad una giuria tecnica presieduta dalla modella professionista Sofia Monetti (miss Grand international Umbria 2022) coadiuvata dalla modella Gina Pintea, dal Fashion Blogger Giovanni Cherbassi, e Laura Tani per le competenze in accessori abbigliamento. L’evento realizzato sotto la guida dell’Agenzia moda scounting ManuelEvents ha gremito la Cantina Blasi con il sold out di presenze ed ha offerto al pubblico uno show completo, laddove la sfilata del concorso di bellezza è stata intervallata da performance artistiche. Grande soddisfazione espressa dalla coreografa della Manuelevents moda agency Cristina Pieroni e dallo scounting di talenti Manuel Pauselli che sono riusciti a creare un bellissimo spettacolo all’insegna della bellezza. Ora sarà compito delle ragazze selezionate impegnarsi per accedere alla finale nazionale . In palio una fascia come Miss Grand international Italy alla finalissima Mondiale organizzata dal Patron Mr Nawat.