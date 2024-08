’Work in progress’ al Parco Pallotta

PERUGIA – Cultura, giovani e aggregazione per ridare slancio e vivibilità al Parco Pallotta, area verde da troppo tempo vittima di degrado e abbandono. E’ con questo obiettivo che l’associazione culturale “Lavori in Corso“, da 38 anni attiva sul territorio, propone il festival “Work in progress“, erede dello storico “Momenti“. Fino a lunedì il Parco di via Santucci sarà animato da attività non stop: la mattina laboratori teatrali per ragazzi, il pomeriggio masterclass sul cinema, con professionisti umbri, su dizione, make up, direzione della fotografia, recitazione e combattimento scenico, insieme a una mostra di Sendi Sidomimi e massaggi reiki.

La sera è riservata agli spettacoli. Stasera alle 21 c’è l’incontro-racconto “Fare Cinema in Umbria” alla presenza di alcuni soci dell’Associazione dei Mestieri del Cinema Umbri mentre domenica e lunedì alle 21.30 ci sarà lo spettacolo “C’era una volta.. Celluloide”, liberamente ispirato alla nascita del cinema, con i ragazzi del Laboratorio Teatrale per la regia Federico Menichelli. Info e prenotazioni al numero 370.3043100.

Il festival è organizzato da “Lavori in Corso“ con Matilde Pennacchi, Mauro Frattegiani, Francesco Belladonna, Diego Natali e Giorgio Branca. Senza finanziamenti pubblici, con la volontà e la speranza di animare i parchi e promuovere l’attività culturale e aggregativa della città.

S.C.