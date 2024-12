Welfare e lavoro femminile. Aziende virtuose: c’è il Premio: "Così investiamo sulla parità"

"Investire sulla parità di genere significa investire sul lavoro delle donne e sostenere le imprese

che attivano delle azioni positive in termini di welfare al femminile". Ne è convinta la consigliera di Parità della Regione Umbria, Rosita Garzi, che ieri con la presidente dell’Associazione Sovrapensiero, Elena Capuccella, ha presentato la IV edizione del Premio “Future Female. Welfare e sostenibilità del lavoro femminile”. Il premio si rivolge alle aziende di piccole medie e grandi dimensioni, ai Comitati unici di garanzia delle pubbliche amministrazioni e alle Fondazioni di terzo settore, no profit e onlus che favoriscono la cultura della parità. "Per partecipare – spiega Capucella – un unico requisito: aver adottato politiche e strategie di welfare, tramite azioni, servizi e percorsi, volti all’eliminazione delle discriminazioni di genere ancora presenti e all’armonizzazione della vita privata con la vita lavorativa delle donne".

"L’iniziativa – aggiunge Garzi – vuole premiare, valorizzare e mettere in luce, i casi virtuosi di welfare aziendale. Diventa evidente come sia necessario considerare nuovi criteri legati ai reali bisogni delle donne, per dare spazio a un’equa espressione e valorizzazione del talento femminile, criteri come il raggiungimento di obiettivi, la capacità di innovare, la capacità di creare consenso nelle decisioni, la capacità organizzativa". I dati recentemente divulgati dall’Istat relativi a gennaio 2024 - spiegano le organizzatrici – sono incoraggianti, l’occupazione femminile fa registrare un confortante 53% a fronte di un tasso di disoccupazione che scende all’8,2%. Ma c’è ancora molto da fare... Chi vuole partecipare al premio consulti il sito dell’associazione Sovrapensiero: http://www.sovrapensiero.it/.

Silvia Angelici