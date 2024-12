We all love Morricone: teatro concerto di Caiola

Prosegue il tour di Luigi Caiola che racconta un inedito e autentico Ennio Morricone. Lo può fare con autorevolezza grazie ad una collaborazione quasi ventennale col maestro in veste di produttore musicale e manager del grande compositore. Ormai umbro d’adozione, Caiola ha presentato a Perugia il libro “We all love Ennio Morricone”. Dall’opera è tratto l’omonimo teatro-concerto che va in scena con tre attesi eventi in programma al PalaTerni di Terni (stasera alle 21), al Teatro Ronconi di Gubbio (domani alle 18) e al Teatro Lyrick di Assisi (domenica dicembre, ore 18). Nel 2001 , Morricone accettò la proposta di Caiola di dirigere per la prima volta due concerti di sue musiche al Barbican Center di Londra. Fu l’inizio di una lunga avventura che avrebbe portato il maestro ad eseguire 250 concerti in tutto il mondo per approdare, grazie al tenace lavoro proprio di Caiola, all’Oscar alla Carriera.

I tre spettacoli riproporranno così queste musiche con arrangiamenti e orchestrazioni fedeli agli originali, scritti o approvati da Morricone ed eseguiti dall’orchestra composta da giovani dei Conservatori di Perugia e Terni affiancati da musicisti che lo hanno accompagnato in quegli anni in giro per il mondo: Ludovico Fulci, Susanna Rigacci, Paolo Zampini, Massimiliano Costanzi, Marco Venturi, Nicola Costa, Marco Massimi. Le esecuzioni musicali saranno intervallate dagli interventi dell’attore Luigi Petrucci.