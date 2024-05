Walter Tobagi, ricordo di un grande giornalista

SPOLETO Martedì la città ricorderà il giornalista Walter Tobagi con una conferenza a partire dalle 9.30 nella sala Antonini della Rocca Albornoziana. L’evento, valido anche per l’acquisizione di crediti formativi per gli iscritti all’Ordine dei giornalisti, coinciderà con la cerimonia conclusiva della 19esima edizione del Corso “Walter Tobagi“, organizzato dall’associazione Amici di Spoleto onlus in collaborazione con il Comune, per ricordare la figura del giornalista del Corriere della Sera, nato nella frazione di San Brizio di Spoleto e ucciso a Milano il 28 maggio 1980 da un “commando“ di terroristi facenti capo alla Brigata XXVIII marzo. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la Rocca Albornoz – Museo del Ducato di Spoleto, prevede gli interventi di Francesco Verderami, giornalista del Corriere della Sera, e Mino Lorusso, presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Umbria, sul tema “Giornalismo, il ruolo della professione attraverso la figura di Walter Tobagi“. Il Corso, rivolto alle ultime classi delle scuole medie superiori, ha visto la partecipazione di circa centocinquanta ragazzi dell’Istituto Alberghiero ’Giancarlo De Carolis’ e dell’Istituto di istruzione superiore ’Sansi Leonardi Volta’ (Liceo scientifico).