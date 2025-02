"Vuoi i tuoi documenti?". E chiede soldi

PERUGIA - Dagli arresti domiciliari, dalla quale è evasa, avrebbe tentato di estorcere denaro a un uomo per il presunto aiuto che gli avrebbe dato a ritrovare documenti e carte di credito. All’appuntamento per lo scambio di soldi, però, la donna, una 39enne, ha trovato i carabinieri che l’hanno arrestata, contestandole anche il reato di evasione oltre che di tentata estorsione. Alcuni giorni fa, il proprietario 33enne delle carte aveva sporto denuncia per lo smarrimento, accorgendosi poi di alcuni pagamenti in una ferramenta di Perugia. Chiedendo informazioni al negozio il 33enne era entrato in contatto con la donna che, dopo aver offerto, aiuto, avrebbe iniziato a tempestarlo di richieste di denaro, fino all’incontro per lo scambio a cui sono intervenuti i carabinieri. Il gip ha convalidato l’arresto e disposta la custodia in carcere.