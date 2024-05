Voto, ecco la lista del Pd: "Dialoghiamo con la città"

FOLIGNO "Lista di rinnovamento e d’esperienza, espressione dei territori e delle professioni con una particolare attenzione alla sanità". Così la segretaria del Pd, Maura Franquillo, ha presentato i nomi della lista dem, a sostegno del candidato sindaco Mauro Masciotti. Capolista Rita Barbetti, consigliera comunale uscente e vicesindaco dal 2014 al 2019. Segue Maura Franquillo stessa, la segretaria che ha guidato il Pd negli ultimi anni. Poi Manfredi Barbarossa, Gianni Billai, Anna Brandi, Mario Bravi, Massimo Capodimonti, Sandra De Santis, Francesco Fortini, Giorgio Gammarota, Ludovica Gatti, Giordano Mancini, Seriana Mariani, capogruppo Pd dal 2014 al 2019 e funzionario regionale, Fabio Massimo Mattoni, Gianluca Menichelli, Annarita Ottaviani, Alessandro Perugini,, Stefano Porzi, Annunziata Ricci, Syed Mubashar Hussain Shan, Sergio Silveri, Enzo Turchi, Sandro Venanzi e Isabelli Zingoli. Ci sono due studenti universitari, ma anche dipendenti dell’ospedale di Foligno. "Una lista che ci permetterà di parlare a territorio e città - così Franquillo – Una importante presenza di operatori sanitari perché la sanità è uno di quegli elementi che ci ha visti impegnati a rivendicare un diritto importante". Luogo di presentazione particolare: piazza don Minzoni di fronte al monumento di Ivan Theimer, nelle ultime settimane al centro delle polemiche. "Un monumento alla pace - aggiunge Franquillo - che è un elemento importante. In tempi di guerra, significa ribadire valori e senso di appartenenza ad un Paese in pace e in democrazia". Quindi l’ex sindaco Maurizio Salari che, nel ricordare le origini del monumento, ha sottolineato il grande senso di comunità della città nei momenti più complessi.

Alessandro Orfei