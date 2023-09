Voci per la pace I cori del mondo a Perugia

Quattro giorni per fare di Perugia la capitale mondiale della musica corale, con i concerti di 24 formazioni e oltre 600 coristi provenienti da 17 nazioni tra cui Indonesia e Venezuela. Da domani a sabato sbarca in città la quarta edizione del Festival Corale Internazionale “Voices for peace” (Voci per la Pace), importante e prestigioso concorso di musica corale internazionale, che “Interkultur“ rilancia dopo quattro anni di pausa forzata, con la collaborazione del Comune, di Assiomi, dell’Università e dell’Agimus. Con la direzione artistica del maestro Giovanni Acciai, tra i massimi interpreti del repertorio vocale rinascimentale e barocco, l’evento vuole promuovere la pace nel nome della musica. "L’importanza di un evento come questo – dice il sindaco Andrea Romizi – va ben oltre la semplice esibizione. La musica ha il potere di unire le persone, di superare le barriere culturali e linguistiche".

Voices for peace prende il via domani alle 18 con un grande concerto d’inaugurazione nell’Aula Magna dell’Università degli Studi: in scena il coro dell’Università diretto da Marta Alunni Pini, il Collegium Vocale Kapfenberg dall’Austria, Gratia Choir of Soegijapranata Catholic University dall’Indonesia, Ars Nova Vocal Ensemble dall’Ungheria e Lunae Kammarkör dalla Svezia. Da giovedì mattina parte il concorso articolato in categorie a cappella e con accompagnamento tra cui musica sacra, cori di adulti, voci bianche, giovanili, folklore che si sfideranno nell’Aula Magna dell’Università e in quella dell’UniStranieri, alla Sala dei Notari e nella chiesa di Sant’Antonio Abate. A valutare le esecuzioni, una giuria internazionale formata dai maestri Marco Berrini (Italia), Marit Tøndel Bodsberg (Norvegia) e Xavier Garcia Cardona (Spagna).

In programma anche esibizioni fuori concorso con i concerti dell’amicizia: giovedì alle 18 all’Università per Stranieri e alle 21 ad Assisi, nella chiesa di Santa Maria Maggiore, venerdì alle 12.30 alla Sala dei Notari e alle 21 alla Chiesa di Santa Maria Sopra Minerva in Assisi. L’Università ospiterà la giornata conclusiva: sabato 30 dalle 17 si svolgerà nell’Aula Magna la competizione finale del Gran Premio, cioè i vincitori di categoria che gareggeranno per aggiudicarsi il Trofeo “Voices for Peace 2023” e il premio in denaro di 1.500 euro. Al termine premiazione con la consegna dei diplomi. L’ingresso è sempre libero.

Sofia Coletti