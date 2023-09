Vocabolari a Perugia? C’è il Centro del Riuso

Puntuale la Federconsumatori torna a fare i conti in tasca alle famiglie alle prese con il suono della campanella. Dopo le stangate sul caro carburante, i rincari delle bollette e delle attività sportive, inevitabile non segnalare la mazzata che va ad incidere anche sull’acquisto dei libri e dei corredi scolastici. "Studenti e genitori - dice il presidente della Federconsumatori Alessandro Petruzzi - quest’anno dovranno considerare che per la voce scuola bisogna destinare almeno il 6% in più del budget che serviva l’anno passato. Tra le spese da sostenere, notevole è quella per i vocabolari".

Ma c’è un piccolo aiuto. Federconsumatori Perugia informa che al Centro del riuso “Brodolini “ di Ellera si possono trovare vocabolari usati a costo zero. "Sempre al Centro del riuso - informa ancora Petruzzi - si possono trovare decine e decine di libri per letture o ricerche che tanti cittadini e cittadine anziché portare in discarica hanno lasciato negli spazi del Centro e che pazienti volontari hanno ripulito,classificato e messo a disposizione. Iniziativa analoga sta per partire anche al Borgo d’Oro. L’associazione Vivi il Borgo sta organizzando una raccolta di vocabolari e materiale didattico (pennarelli, compassi, squadre) da destinare a chi ne fa richiesta.