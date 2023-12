Vittorio Sgarbi protagonista a Torgiano Winter

Sottosegretario ai Beni Culturali, critico e storico dell’arte e personalità dai mille interessi Vittorio Sgarbi (nella foto) è il protagonista del secondo appuntamento di Torgiano Winter. Stasera alle 21 sarà alla sala Ottobrata del Resort Le Tre Vaselle per presentare il suo nuovo libro “Scoperte e rivelazioni. Caccia al tesoro dell’arte” (La Nave di Teseo).

"Ci sono quadri che portano in sé un mistero che appare impenetrabile, sia per l’assenza di dati di provenienza, sia per una resistenza a fornire elementi di riconoscibilità" dice Sgarbi che interpreta da sempre la sua missione di critico d’arte come un’appassionata e inesauribile ricerca di bellezza. Una bellezza che si mostra spesso evidente, riconoscibile, documentata, e chiede solo di essere raccontata. "Ma accade a volte, al contrario, rimanga celata – prosegue –. Perché nascosta in luoghi remoti e meno battuti, oppure annebbiata da attribuzioni frettolose e clamorosi abbagli, o ancora semplicemente dimenticata nel corso del tempo. È in questi casi che il critico si fa esploratore, detective, cacciatore di capolavori perduti". Musei, palazzi, case d’aste e pievi di provincia sono il terreno di questa caccia al tesoro che Vittorio Sgarbi conduce in prima persona, percorrendo chilometri attraverso l’Italia, osservando le opere dal vivo, studiando i cataloghi.

L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. L'incontro sarà preceduto da una cena all'Osteria del Museo.