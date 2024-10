Vittoria in rimonta con Tozzuolo e Tomassini. I rossoblù di Taurino adesso rivedono la luce

PINETO

1

GUBBIO

2

PINETO (3-4-3): Tonti; Villa, Marafini (st 38’ Hadziosmanovic), De Santis, Borsoi (st 17’ Ienco); Pellegrino (st 27’ Chakir), Amadio, Schirone; Del Sole (st 17’ Marrancone), Fabrizi (st 27’ Gambale), Bruzzaniti. All. Cudini A disp. Marone, Barretta, Germinario, Dutu, Raggi, Giovannini, Lombardi, Nebuloso.

GUBBIO (3-5-1-1): Venturi; Tozzuolo, Rocchi, Stramaccioni; Corsinelli, Franchini (st 42’ Pirrello), Proietti (st 1’ Rosaia), Iaccarino (st 36’ Faggi), David (st 16’ Zallu); Giovannini (st 16’ Rovaglia); Tommasini. All. Taurino A disp. Bolletta, D’Avino, Di Vincenzo, Signorini, Maisto, Fossati.

Arbitro: Cappai di Cagliari (Nechita-Mezzalira)

Marcatori: pt 20’ Bruzzaniti, 41’ Tozzuolo, 47’ Tommasini (r).

Note: corner 3-6; ammoniti: Tommasini, Del Sole, Marafini, Franchini, Rocchi, David, Villa, Cudini, Zallu; recupero pt 3’; st 5’.

GUBBIO – Torna un po’ di sole sul Gubbio di mister Taurino. Nell’aria salina di Pineto i rossoblù trovano la seconda vittoria stagionale in trasferta, al termine di una prestazione di buon livello che ha messo in mostra i miglioramenti della squadra , soprattutto per quanto riguarda la fase offensiva. La gara si accende subito con due occasioni in pochi minuti. Al 2° Tommasini si gira e calcia ma trova un reattivo Tonti, tre minuti dopo ci prova Del Sole dall’altra parte ma Venturi emula il collega . Dopo una fase di stallo l’episodio giusto lo trova il Pineto: al 20° scambio tra Fabrizi e Bruzzaniti, quest’ultimo apre il piatto dai 25 metri e mette la sfera all’angolino battendo Venturi. Il Gubbio accusa il colpo e non riesce a far breccia nella abbottonata retroguardia abruzzese, ma cresce e negli ultimi minuti del primo tempo trova la giusta reazione. Il pareggio arriva al 41°: corner dalla sinistra, sponda aerea di Rocchi per Tozzuolo che con il destro scaglia il pallone in rete. I rossoblù non si accontentano e al 46°, con una splendida azione corale, Corsinelli rifinisce per Tommasini che in area viene trattenuto da Borsoi. Per l’arbitro Cappai è rigore, dal dischetto il 9 rossoblù spiazza Tonti e completa la rimonta: è la prima volta in stagione in cui il Gubbio segna più di un gol. Nella ripresa, forti anche del vantaggio, i ragazzi di Taurino riescono a gestire meglio il possesso e a non rischiare quasi nulla, costringendo i biancazzurri a optare spesso per tiri da fuori. Anzi, sono gli ospiti che si rendono pericolosi con il destro da lontano di Iaccarino al 65° e all’84° con Tommasini. Il Gubbio sale a 12 punti , prossima settimana sfida al Legnago.

Federico Minelli