Vittoria contro il Genoa

TERNI La Ternana Women batte 3-1 il Genoa e dopo la 24esima giornata mantiene il 2° posto nel campionato di Serie B a -5 dalla Lazio, che vince 6-1 contro il Tavagnacco, +2 su Cesena e Parma che battono rispettivamente 4-3 il Chievo e 2-0 il Ravenna. Al "Gubbiotti" di Narni le rossoverdi passano in vantaggio al 32’ del primo tempo con un rigore di Wagner, concesso per atterramento di Pirone ad opera di Lucafò. La ripresa è molto più interessante. Al 3’ arriva il gol di Tarantino che su preciso assist in profondità di Sara Tui batte Forcinella in uscita con un sinistro in diagonale. Il Genoa accorcia le distanze al 15’ con un colpo di testa della nuova entrata Ferrato su angolo di Tardini. Al 21’ una conclusione ravvicinata di Vigliucci trova la risposta di Forcinella. Il 3-1 lo realizza Porcarelli al 38’ su una ripartenza e assist di Pirone.

Aug. Aus.