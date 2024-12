Visite guidate insieme agli studenti

Il progetto "Guida per un giorno" arriva in centro con "Ci si vede in piazza - la famiglia Vitelli in Città". Guide speciali saranno Tomas, Giacomo, Lucia e Anna che illustreranno un tour alla scoperta delle bellezze della città. I quattro ragazzi domani a partire dalle ore 10,30 in piazza Gabriotti saranno i ciceroni degli studenti del Liceo "Plinio Il Giovane" di Città di Castello. Da Piazza delle Tabacchine e via della Mattonata dove è la prima antica abitazione dei Vitelli fino a Piazza Raffaello Sanzio toccando tutte le abitazioni e i rimandi della storia dell’antica famiglia. Il progetto parla di inclusione, ma anche di indipendenza per questi ragazzi molto speciali che partecipano all’iniziativa portata avanti da un qualificato gruppo di lavoro, di cui fanno parte esperti medici ed operatori del Centro Salute Mentale Alto Tevere, del Dipartimento di Salute Mentale della Usl Umbria 1 e della cooperativa "La Rondine".