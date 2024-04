Visite guidate alla mostra “Amarsi“

TERNI Ventottomila presenze ha registrato la mostra “Amarsi. L’Amore nell’Arte da Tiziano a Banksy“, ospitata a Palazzo Montani Leoni, sede della Fondazione Carit, fino al 7 aprile. La mostra, annunciano gli organizzatori, resterà aperta in via straordinaria nella serata di sabato 6 aprile. Dalle 20 alle 23 verranno offerte ai visitatori delle visite guidate, gratuite, dal curatore Costantino D’Orazio alla presenza della co-curatrice Anna Ciccarelli. Non è necessaria la prenotazione. "Sono ormai gli ultimi giorni per visitare la mostra che termina il 7 aprile e che permette ai visitatori di vedere, accanto alle opere della Fondazione Carit, ulteriori capolavori provenienti da tutta Italia e dalle collezioni d’arte più prestigiose. In mostra oltre quaranta opere che raccontano l’iconografia del sentimento d’amore nella storia"