Visita in Baviera, i gualdesi rafforzano il patto d’amicizia

GUALDO TADINO – Si rafforza il gemellaggio con la città tedesca di Schwandorf. Dal 7 al 9 luglio una delegazione del Comune di Gualdo Tadino, guidata dal sindaco Massimiliano Presciutti (foto) è stata invitata e ricevuta in Baviera dal primo cittadino di Schwandorf, Andreas Feller in occasione del Bürgerfest (festa del cittadino). Insieme a loro presenti anche altre delegazioni dalla Germania, dalla Repubblica Ceca e dalla Francia. Si rafforza, dunque, il legame tra le due città, dopo la visita, lo scorso marzo, del primo cittadino tedesco Andreas Feller a Gualdo Tadino, insieme ad una delegazione di studenti tedeschi del “Carl-Friedrich-Gauss Gymnasium” ospitati dei loro colleghi gualdesi dell’Istituto “Casimiri”. "Ringrazio il sindaco Andreas Feller e tutta la città di Schwandorf – ha sottolineato il sindaco Presciutti – per la calorosa accoglienza. Siamo stati in Germania per ricambiare l’ospitalità e fortificare il legame con tutta la comunità di Schwandorf, in primis con gli studenti della scuola Carl-Friedrich-Gauss. Questi scambi internazionali sono molto importanti poiché ci consentono di poterci confrontare anche con altre nazioni e di poter sviluppare insieme dei progetti comuni".