Visita alla concattedrale. Oltre 150 partecipanti

GUALDO TADINO - La visita in notturna alla basilica concattedrale di San Benedetto, proposta e organizzata dal Comitato per le celebrazioni del settecentenario del santo patrono Beato Angelo, ha avuto una partecipazione ben al di sopra delle più rosee attese: oltre 150 i partecipanti. Un successo pieno, tanto che, sulla base di richieste arrivate, viene riproposta l’iniziativa, in orario serale, dalle 18.30 di giovedì 2 gennaio. C’è così un’altra possibilità per chi vuole ammirare da prospettive insolite la chiesa madre gualdese. La visita, guidata da Carlo Catanossi (nella foto), il presidente del comitato dell’anno giubilare angelano, offrirà "l’opportunità di immergersi nella storia e nella bellezza dell’edificio sacro. I partecipanti potranno recarsi nei matronei, nei suggestivi loggiati interni al di sopra delle navate, e ammirare i soffitti sotto il campanile, vivendo un’esperienza unica nel suo genere". Sono previste soste illustrative nella cripta del patrono Beato Angelo decorata dal pittore Ulisse Ribustini; presso l’altare maggiore, risalente al XIV secolo, ornato da bassorilievi dello scultore Guglielmo Ciani raffiguranti "le storie di San Benedetto"; altre soste al fonte battesimale, all’altare marmoreo dello scultore gualdese Siro Storelli, alle statue lignee dei compatroni Beato Angelo e San Michele Arcangelo, al tabernacolo in legno dorato del Duecento e croce trecentesca. La chiesa è cattedrale dal 1915 e basilica minore dal 1980.

Alberto Cecconi