“Visit Foligno“ è al via. Conoscere e innamorarsi della città e del territorio

Inizia oggi il primo dei due weekend di “Visit Foligno“, un viaggio alla scoperta della città e del suo territorio tra natura, arte, sport all’aria aperta, tradizione e enogastronomia. "Grazie al cofinanziamento della Regione, con il progetto ’Visit Foligno"’ abbiamo potuto costruire anche quest’anno un palinsesto di proposte turistiche che abbracciano gran parte del territorio e tantissimi target di potenziali turisti – ha detto l’assessore al turismo, Michela Giuliani – che ci permetteranno di promuoverci a livello nazionale e internazionale facendo scoprire gran parte delle bellezze della città e delle attività che vi si possono svolgere tutto l’anno. I weekend di Visit Foligno saranno anche protagonisti del Ttg di Rimini dove andremo non solo a presentare il comprensorio, la nostra città e i nostri grandi eventi con un format innovativo, ma per l’occasione metteremo in atto una promozione mirata e destinata agli operatori del settore sulle opportunità concrete di visita che offre la nostra città grazie ai privati ed alle associazioni che hanno risposto all’avviso".

Tra gli eventi previsti, tante le proposte culturali. Alle 16 e poi alle 17.30 visita guidata all’Oratorio della Nunziatella e all’affresco del “Battesimo di Cristo“ del Perugino. Non mancheranno, poi, appuntamenti legati all’arte contemporanea, a cura di Maggioli Cultura. Arte e cultura, in abbinamento alle tradizioni enogastronomiche del territorio folignate, saranno alla ribalta anche nella giornata di domenica 15 ottobre con l’escursione in bus navetta, a cura di Guido srl, sul tema “Da Pale a Dante. Storia dell’editio princeps della Divina Commedia“ che include la visita a piedi al Museo della Stampa, allestito nel palazzo Orfini di Foligno dove nel 1472 si stampò la prima copia della Divina Commedia, e il trasferimento a Pale, con visita del castello, che raggiunse il massimo splendore sotto la dominazione dei Trinci, e delle cartiere, un tempo rinomate e fiorenti. Diverse anche le esperienze per bambini e all’aria aperta.