Virtus Foligno diventa centro tecnico del Catania: "Così diamo un’opportunità in più ai ragazzi"

La Virtus Foligno diventerà ufficialmente un Centro tecnico ufficiale del Catania Fc. Venerdì sera, presso gli impianti sportivi la presentazione ufficiale della novità, alla presenza dei vertici della società e di Teodoro Coppola, il direttore dell’area tecnica del settore giovanile, gestione e sviluppo del Catania. Dopo l’introduzione di Maurizio Pellegrini, il presidente Alberto Trabalza ha sottolineato l’importanza del progetto, illustrato nel dettaglio da Coppola: "Vogliamo dare un’opportunità in più ai ragazzi, che diventano i protagonisti del primo progetto di formazione del Catania, fuori dalla Sicilia. I nostri giovani atleti potranno accedere a programmi di allenamento avanzati, partecipare a eventi esclusivi e, soprattutto, avere un percorso privilegiato per assaporare il mondo del calcio professionistico". Come Centro tecnico, alla Virtus ora si faranno focus su tecnica, tattica ma anche psicologia ed è previsto un laboratorio formativo per gli allenatori proprio a Foligno. "Questo passaggio - ha proseguito Coppola, interpellato - dovrà dare una ulteriore motivazione ai giovani e creare i presupposti per creare di migliorare il loro sogno. Vogliamo condividere il nostro brand e la nostra metodologia fuori dal territorio. Questo speciale ‘matrimonio’ porterà anche benefici sul territorio. A Foligno ci saranno gli ‘Academy cup’ e gli atleti umbri potranno venire in Sicilia a lavorare e a specializzarsi, così come dalla Sicilia ne arriveranno molti qui. Sarà il via ad una formazione congiunta che creerà ai ragazzi sinergie tra culture e formazioni diverse, che sono di fatto anche i presupporti della vita stessa". Soddisfatti della novità anche i dirigenti della società folignate come Andrea Silvestroni e Stefano Mesca.