FOLIGNO Violenta lite per soldi in treno e scattano due denunce. La polizia ferroviaria ha denunciato un 31enne nigeriano pregiudicato per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e interruzione di pubblico servizio ed un gambiano per il reato di furto. In particolare, gli operatori della Polfer sono stati contattati dalla Sala operativa compartimentale di Ancona per un intervento richiesto dal capotreno, di un convoglio regionale proveniente da Ancona e diretto a Foligno , che aveva segnalato una lite tra due uomini, uno dei quali armato di un paio di forbici. I poliziotti, giunti sul posto, hanno sentito in merito i due soggetti apprendendo dal 31enne che la lite era nata a causa di un furto di 335 euro, effettuato dal 23enne ai suoi danni nella serata precedente. Gli operatori hanno quindi sottoposto a controllo i due soggetti. Il 31enne, è stato trovato in possesso di un paio di forbici e il 23enne, invece, è stato trovato in possesso 320 euro in contranti , nascosti in una scarpa, poi restituiti al cittadino nigeriano. Quest’ultimo, che durante la lite aveva anche bloccato la chiusura delle porte del treno ritardandone la partenza, è stato denunciato per i reati di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e interruzione di pubblico servizio. Per il gambiano è scattata la denuncia per furto.