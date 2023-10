Violante Placido e i misteri del cosmo a Palazzo Gazzoli

Secondo appuntamento per la rassegna “Musica e Parole” organizzata dal Circolo Lavoratori Terni con il supporto di Arvedi AST e selezionati in collaborazione con il direttore artistico del Museo del Violino di Cremona, Roberto Codazzi. Domani alle 21 nella Sala Blu di Palazzo Gazzoli andrà in scena “Quantum One” con protagonista Violante Placido (nella foto) insieme a Riviera Lazeri al violoncello, Fabio Battistelli al clarinetto, Andrea Vettoretti alla chitarra e alle musiche e con Federico Zambon light designer e sound Engineer. I testi sono di Paolo Logli, la produzione dello spettacolo è in collaborazione con l’astrofisico Paolo Giommi. Artista poliedrica, attrice e cantante, Violante Placido è attesissima a Terni dove racconterà, attraverso il testo dell’astrofisico Carl Sagan, la storia dell’universo, coinvolgendo il pubblico in un viaggio sensoriale ed emotivo nel mistero del cosmo, dalla creazione ai nostri giorni. Ci si potrà immergersi nell’ascolto primordiale dei suoni dell’universo come quelli emessi dopo il Big Bang, le stelle Pulsar e le sinfonie cosmiche. Biglietti su TicketItalia.