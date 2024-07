’Vinci un’opera a tavola’ nell’incontro creativo tra pittura e gastronomia

FOLIGNO - Arte, gastronomia e vino si uniscono in un connubio che esalta la bellezza in un gioco di installazioni d’artista e invenzioni culinarie. Ecco “Vinci l’arte a tavola“, progetto ideato e curato da Rita Rocconi e in scena al Ristorante Peter Botton a Foligno con quattro artisti e altrettante mostre monografiche fino a ottobre. Il format prevede il vernissage della mostra, la cena e la possibilità di partecipare all’estrazione di un’opera d’arte, messa in palio dall’artista. Dopo l’esordio con l’artista folignate Stefania Rosichetti, “Vinci l’arte a tavola“ prosegue oggi alle 20 con l’artista Marco Marciani di Magliano Sabina, pittore che ama il mistero della natura e vanta esprienze anche come attore di cinema e teatro. Il progetto proseguirà venerdì 6 settembre con il perugino Massimiliano MaMo Donnari, per finire venerdì 4 ottobre con il romano Orio Gèleng. Ogni cena è accompagnata da una cantina del territorio.