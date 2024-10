“Vinci l’arte a tavola“ con le opere di Orio Gèleng

Torna stasera “Vinci l’arte a tavola”, il progetto curato da Rita Rocconi dello Studio Artemis che porta arte, cibo, vino e convivialità al ristorante Peter Botton di Foligno: il quarto appuntamento vede protagonista l’artista romano Orio Gèleng (nella foto) – con inaugurazione della mostra alle 20 – e i vini della Cantina Caprai. Orio Gèleng è figlio d’arte, il nonno Rinaldo è stato uno dei collaboratori più stretti di Fellini e il padre Giuliano pittore anche lui. La sua ricerca artistica è un auto-analisi che spinge il pittore a creare un proprio universo. "Onirica" è la sua arte, come la definisce lui stesso, perché i suoi lavori vengono realizzati di getto, con acrilici, gessi e pastelli stesi istintivamente, per dare libero sfogo al mondo interiore. "Colorando la tela è come se scrivessi su una pagina di un quaderno, è la cosa più liberatoria che esiste per me, la più divertente" dice l’artista. Chi si trattiene a cena, dopo il vernissage della mostra, potrà partecipare all’estrazione di un’opera messa in palio dall’artista. Informazioni e prenotazioni al numero 340. 7632876.