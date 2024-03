Vince il ’Processo storico’. Tutto esaurito agli Illuminati

CITTÀ DI CASTELLO – Tutto esaurito al teatro degli Illuminati per lo spettacolo Processo storico dal titolo "Il femminicidio di Contessa Lara e Il processo Pierantoni" , organizzato da AMI Avvocati Matrimonialisti Italiani Distretto Umbria (sceneggiatura del suo presidente Avvocato Nada Lucaccioni e la regia di Alessandra Carmignani) devoluto in beneficenza alla Croce Rossa Italiana, sezione locale. Nel cast il presidente della Corte d’appello Penale di Perugia Paolo Micheli, il consigliere di cassazione Daniele Cenci, il giudice del Tribunale Penale di Perugia Francesco Loschi, il Presidente del Consorzio Pro Centro Cristian Braganti, il presidente di Sogepu Vittorio Betti, l’avvocato penalista Francesco Maria Falcinelli, il comandante della stazione carabinieri di Città di Castello Fabrizio Capalti e altri professionisti locali. "La ricostruzione scenica della storia della Contessa Lara e il processo che seguì per la sua brutale uccisione ci hanno dato ancora una volta la possibilità di puntare l’attenzione sul tema della violenza sulle donne, sul quale è necessario riflettere e confrontarsi in ogni occasione possibile", ha detto l’avvocato Nada Lucaccioni che insieme agli altri organizzatori ha dato appuntamento all’anno prossimo per un’altra edizione. Un sincero e sentito ringraziamento da parte del comune di Città di Castello a tutti i protagonisti "che si impegnano da anni per quest’appuntamento entrato nel calendario degli eventi più attesi".