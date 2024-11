Villa Urbani, partono i lavori per il recupero. "Un luogo simbolo"

PERUGIA Interventi di restauro e di consolidamento e ulteriori opere per il recupero della struttura, tra cui il rifacimento di massetti e pavimenti di tutti gli ambienti del primo e secondo piano, del bagno del secondo piano e dell’impianto elettrico, l’adeguamento antincendio dell’intero fabbricato, la sostituzione di finestre con infissi in pvc e doppio vetro, la manutenzione straordinaria delle facciate e la sostituzione del manto di copertura con uno nuovo in tegole romane e coppi invecchiati. Ci sono questi lavori (investimento di 900mila euro) nel futuro di Villa Urbani sede della biblioteca comunale, chiusa dal 2023. Lo ha annunciato l’assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini. "L’atto approvato – nota - è il concreto avvio dell’iter per riqualificare e riaprire una biblioteca, punto di riferimento per il quartiere e non solo. Ma il nostro impegno non si ferma qui. Cercheremo di reperire ulteriori finanziamenti finalizzati a rivitalizzare appieno questo luogo: il nostro auspicio, infatti, è riuscire a sistemare anche le parti esterne, compresa la ex limonaia".