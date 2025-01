Vigili del fuoco, l’elmo rosso a dieci nuovi capisquadra volontari

Perugia, 4 gennaio 2025 - Dieci nuovi capisquadra volontari hanno ricevuto ufficialmente l’elmo rosso durante una cerimonia solenne che si è tenuta a Castiglione del Lago. L’evento, che si è svolto dalla presenza di autorità locali e nazionali, ha celebrato il loro impegno nella sicurezza della comunità. I nuovi responsabili potenzieranno i distaccamenti di Castiglione del Lago, Città della Pieve e Sellano. Con la consegna degli elmi rossi, simbolo distintivo dei Capi Squadra, si è aperto un nuovo capitolo per il sistema di soccorso della provincia di Perugia, che potrà contare su un rafforzamento delle proprie risorse umane grazie all’impegno dei nuovi volontari. La cerimonia di consegna degli elmi rossi ai 10 neo capi squadra volontari dei vigili del fuoco che, avendo superato il corso di formazione, presteranno servizio presso i distaccamenti volontari di Castiglione del Lago, Città della Pieve e Sellano, si è svolta venerdì 3 gennaio, nella splendida cornice di palazzo della Corgna. In particolare, hanno acquisito la qualifica di Capo squadra volontario: Francesco Perna - Castiglione del Lago; Fabio Benevieri - Castiglione del Lago; Giordano Falco - Castiglione del Lago; Alessandro Lestipierini- Castiglione del Lago; Paolo Seghini- Castiglione del Lago; Simonluca Ranieri - Castiglione del Lago; Michele Dormalfuoco - Castiglione del Lago; Marco Fasano - Castiglione del Lago; Fausto Pagliacci - Città della Pieve; Leonardo Santi – Sellano.

Alla cerimonia ha partecipato anche il Sottosegretario di Stato, l’onorevole Emanuele Prisco, che ha sottolineato il ruolo fondamentale svolto dalla componente volontaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per assicurare la prossimità ai territori e ha espresso gratitudine nei confronti di cittadini che dedicano parte del tempo libero alla sicurezza della propria comunità. L’evento non è stato solo un’occasione per celebrare il percorso di formazione appena concluso, ma anche per ribadire il valore fondamentale del volontariato nella protezione civile e nella gestione delle emergenze. Sono inoltre intervenuti il sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico, il Comandante provinciale e il Direttore regionale dei vigili del fuoco. Particolarmente emozionante è stato il momento dell'apposizione del nuovo distintivo di qualifica e della consegna dell'elmo rosso che contraddistingue il responsabile della squadra di soccorso. Era presente il Prefetto di Perugia, il dottor Armando Gradone e le massime autorità provinciali che hanno rivolto un grande in bocca al lupo ai neo Capi squadra volontari che da oggi potenziano il dispositivo di soccorso provinciale del Comando di Perugia. I neo-responsabili saranno chiamati a coordinare squadre di soccorso in contesti spesso complessi e sfidanti, contribuendo così a garantire la sicurezza e il benessere delle comunità servite.